Opel in Werlte abgebrannt: Polizei vermutet Brandstiftung

Die Feuerwehr aus Werlte war mit 20 Einsatzkräften vor Ort, um das brennende Auto zu löschen. Symbolfoto: Michael Gründel

pm/dgt Werlte. Am Markuslustweg in Werlte ist am Montagmorgen ein Opel Corsa durch ein Feuer fast vollständig zerstört worden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.