Spielekonsole aus Jugendzentrum in Werlte gestohlen MEC öffnen

Der Gesamtschaden beläuft sich der Polizei zufolge auf mehrere hundert Euro. Symbolfoto: Oliver Berg/dpa

pm/dgt Werlte. Aus dem Jugendzentrum an der Kirchstraße in Werlte haben Einbrecher am Wochenende eine Spielekonsole gestohlen.