pm Werlte. Vermutlich mit einem Luftgewehr haben bislang unbekannte Täter auf mehrere Fenster der Sporthalle an der Straße „Brökersfehn“ in Werlte geschossen.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ereigneten sich die Vorfälle bereits zwischen dem 6. Juli und dem 10. Juli. Nach Angaben der Beamten entstanden durch die Schüsse mehrere kreisrunde Löcher in den Fensterscheiben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952 / 93450 zu melden.