Die Schützenbrüder und -schwestern des Loruper Schützenvereins werden von zahlreichen Abordnungen befreundeter Vereine sowie mehreren Musikkapellen bei ihrem Umzug begleitet. Foto: Birgit Brinker

Lorup. An Pfingsten wird in Lorup das traditionelle Schützenfest gefeiert. Seit dem vergangenen Jahr beginnt das Fest schon einen Tag eher, am Pfingstsonntag. Auch in diesem Jahr startet das Festgeschehen am 20. Mai und findet am Pfingstmontag seine Fortführung.