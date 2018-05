Brand in Zimmerei in Vrees rasch gelöscht MEC öffnen

In einem Spänebunker brach das Feuer aus. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

gs/dgt Vrees. In einer Zimmerei in Vrees ist ein Feuer ausgebrochen. Vier Feuerwehren rückten zum Löscheinsatz an und brachten den Brand rasch unter Kontrolle.