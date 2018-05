Zu Hundehaufen in Lorup: Nur über Geldbeutel

Lorup. Die Gemeinde Lorup will Flagge gegen Hundehaufen zeigen: Ob das Markieren der Hinterlassenschaften mit Fähnchen tatsächlich hilft, bleibt fraglich. Ein Kommentar.

Wer in Lorup durch das Gebiet zwischen Turnhalle und dem Neubaugebiet Sünnekamp marschiert, läuft Gefahr, sich einen Stinkstiefel zuzulegen. Ein achtloser Schritt und schon gehen Sohlenprofil und Hundekothaufen eine übel riechende Verbindung ein. Das ist einfach nur widerlich, das Problem in Lorup aber kein Einzelfall im nördlichen Emsland.

Haufen sucht Herrchen: Der Fähnchenvorschlag aus dem Gemeinderat ist sicher gut gemeint und verdeutlicht den Handlungsbedarf. Das sichtbare Markieren von Vierbeiner-Hinterlassenschaften allein dürfte jedoch kaum genügen, um wirksam Abhilfe zu schaffen. Beispiele aus anderen Orten wie Goslar, Duisburg, Moers, Kaarst oder Aschersleben zeigen dies.

Es ist leider wie so oft. Wenn Appelle an Vernunft und Verantwortungsbewusstsein Erwachsener verpuffen, geht es nur über drastische Bußgelder. Wer also den Griff zum Kotbeutel verschmäht, muss sich in den Geldbeutel fassen lassen. Anders ist ignoranten Frauchen und Herrchen wohl nicht beizukommen. Das stinkt zum Himmel, ist aber bittere Wahrheit.