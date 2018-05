helm Werlte. Zum ersten Werlter Reiterball lädt am 27. Oktober der Reit- und Fahrverein Werlte (RuF) in den Saal Benten ein.

Außer umliegenden Reitvereinen ist zudem der Motorsportclub Werlte als an das Gelände der Reithalle angrenzender Verein ebenfalls dazu eingeladen. Die Organisatoren betonen, dass auf dem Ball festliche Kleidung erwünscht ist. Außerdem überlegten sich die Initiatoren einen kleinen Wettbewerb: Der am stärksten vertretene Verein wird an diesem Abend ein Präsent erhalten. Dies wurde auf der jüngsten Generalversammlung des Reit- und Fahrvereins mitgeteilt.

Mitgliedsbeiträge werden erhöht

Vorsitzende Petra Eilers blickte auf ein „erfolgreiches Jahr“ zurück. Der Verein konnte nach ihren Worten durch die Ausrichtung diverser Turniere die finanzielle Situation weiter stärken und einen Kredit vorzeitig mit 6000 Euro bedienen. Dennoch sei eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge notwendig. „Ich denke, wir haben im letzten Jahr viel erreicht. Doch von 100 Euro Mitgliedsbeitrag kann eine so gewaltige Anlage, bei der auch in Zukunft viele Reparaturen anstehen, nicht mehr betrieben werden“, so Eilers.

15 neue Mitglieder

Einstimmig votierte die Versammlung für eine Erhö hung der Beiträge für aktive Mitglieder von 100 Euro auf 120 Euro, für passive Mitglieder von 24 Euro auf 34 Euro und der Familienbeitrag wird künftig von 125 Euro auf 145 Euro angesetzt. Kassenwartin Kornelia Hoßdorf teilte einen Mitgliederzuwachs mit. Aktuell zähle der Verein 145 Mitglieder, von denen 15 Neumitglieder seien. Dem stehen nur 5 Abmeldungen im vergangenen Jahr gegenüber.

Großaufgebot hilft bei Sommerturnier

Im Jahresbericht hob die Vorsitzende besonders das Turnier vergangenen Sommer hervor, welches durch den unter Wasser stehenden Reitplatz bedroht war. „Mit einem Großaufgebot von Helfern konnten wir die Dressurprüfungen trotz aller Widrigkeiten in die Halle verlegen und das Turnier wurde noch ein voller Erfolg“, dankte Eilers allen Helfern. Im Übrigen betonte sie, dass die Jugendarbeit sehr wichtig sei und sprach den Betreuern der Schul-AG und des Ponylagers einen besonderen Dank aus.

Reithalle aufgewertet

Auf dem Gelände des Vereins ist im vergangenen Jahr ebenfalls einiges passiert. Die Stallboxen wurden umgebaut, wodurch der RuF die Prüfplakette der Deutschen Reiterlichen Vereinigung erhielt. Außerdem wurde der Hallenboden mit Flies verfeinert und die Bande gestrichen. „Das hat unsere Reithalle noch einmal enorm aufgewertet“, berichtete Eilers. Weiterhin dankte sie der Bürgerstiftung der Hümmlinger Volksbank, die dem Verein fünf Cavalettis sponserte sowie der Stadt Werlte, die die Anschaffung eines neuen Voltigiergurtes unterstützte.

Im Zuge der Vorstandswahlen bestätigten die Mitglieder einstimmig die Vorsitzende Eilers und Schriftführerin Evelyn Feder im Amt. Sonja Eilers übernimmt den neu geschaffenen Posten der Pressewartin.