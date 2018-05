Werlte. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr wird es auch 2018 ein Stadtfest in Werlte geben. Die Vorbereitungen für die Veranstaltung am 2. und 3. Juni laufen derzeit auf Hochtouren.

„Im Vergleich zum Vorjahr wird es lediglich kleinere Veränderungen geben“, teilt Andy Albers mit. Nach Worten des Kommunikationsmanagers der Stadt Werlte soll sich das Fest in der noch jungen Stadt etablieren. Anders als bei der Premiere wird das Treiben bei der zweiten Auflage nicht mehr direkt auf dem Marktplatz stattfinden. „Wir verschieben das Fest in den Bereich Poststraße und Hauptstraße“, so Albers. Dadurch werde die Veranstaltung etwas kompakter und der Einzelhandel sowie die Gastronomie würden stärker eingebunden. „Wir haben uns darüber im Vorfeld mit den Wirten abgestimmt“, erklärt der Organisator.

Streetfoodfestival an beiden Tagen

Den Auftakt hat das Stadtfest am Samstag, 2. Juni, um 12 Uhr, wenn das Streetfoodfestival mit seinem vielfältigen kulinarischen Angebot startet. Parallel dazu findet ein Markttreiben mit Live-Musik durch die Musikschule Hukelmann auf der Poststraße statt. Die Bühne wird direkt hinter Foto Dröge aufgebaut. Darüber hinaus ein Trödelmarkt bis etwa 18 Uhr vorgesehen.

Aftershow-Party bis 3 Uhr in der Nacht

Das große musikalische Programm beginnt um 18 Uhr mit einem Warm-Up. Dabei wird der Werlter DJ Nick Grand mit Moderator Dirk Wöhler von Antenne Niedersachsen für Stimmung sorgen. Von 20 bis 21.30 Uhr steht der Auftritt der Dry Dudes an. Das Nordhümmlinger Akustik-Pop-Duo um Erwin Holm (Gesang) und Patrick Schütte (Gitarre) ist derzeit mit ihrem zweiten Album „Memories“ auf Tour. Als Haupt-Act haben die Organisatoren Tom Gregory verpflichten können. Der britische Sänger ist derzeit mit seinem Hit „Run To You“ auf vielen Radiostationen zu hören. Er wird von 21.30 bis 22.15 Uhr auf der Bühne stehen. Eine Aftershow-Party mit DJ Nick Grand bis 3 Uhr nachts rundet den ersten Stadtfesttag ab.

Inklusives Bubble-Soccer-Turnier am Sonntag

Der Sonntag, 3. Juni, beginnt nach dem Hochamt wiederum um 12 Uhr mit dem Streetfoodfestival. Während des gesamten Nachmittages, an dem auch die Geschäfte geöffnet haben, wird Live-Musik durch die Musikschule Breer geboten. Zudem wird es eine Zappeltiershow und ein „Spielespektakel“ für junge Gäste sowie ein inklusives Bubble-Soccer-Turnier geben, das vom Verein Landlust organisiert wird. Wie am Vortag lädt ebenfalls wieder ein Trödelmarkt an der Hauptstraße zum Verweilen ein.