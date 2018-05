Lorup. Architekten haben dem Loruper Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Neubau der Kindertagesstätte (Kita) im Detail vorgestellt. Die Ratsmitglieder sprachen sich einstimmig für die Pläne aus. Im nächsten Schritt muss ein Bauantrag gestellt werden.

Das Großprojekt Kitabau geht in die nächste Runde. Die Architekten Stefan Knipper und Claudia Kleine präsentierten dem Rat detaillierte Pläne zu dem rund zwei Millionen teuren Neubau am Steenkenkamp. Die Kita soll laut Knipper Platz bieten für zwei Krippengruppen und eine Regelgruppe. Wobei nach aktuellen Plänen die Altersstufen räumlich getrennt untergebracht werden sollen. Zu beiden Gruppen würde jedoch der Weg durch einen gemeinsamen Haupteingang führen. Ein großer Windfang könnte Platz für Kinderwagen bieten.

Im Eingang würde überdies eine Infotafel für Eltern angebracht. Von dort aus falle der Blick auf ein Kindercafé, das in eine Eingangshalle integriert sei. Die Halle bilde dabei den Mittelpunkt der Gebäude.

Von hier aus führt ein Weg zunächst in den Krippenbereich. Hier planen die Architekten in Absprache mit dem Kindergartenpersonal aus Lorup zwei Gruppen- und Intensivräume mit angrenzenden Sanitäranlagen. „Das war der Kindergartenleitung sehr wichtig“, sagte Knipper. Beide Gruppen haben überdies zum einen durch eine sogenannte Schmutzschleuse Zugang zum großzügigen Außenbereich und außerdem direkt über die eigenen Räume.

Separater Kindergartenbereich

Ein weiterer Weg führt von der Eingangshalle vorbei am Bewegungsraum zum Kindergartenbereich, mit Gruppen-, Werk-, Ruheraum und Sanitäranlagen. Auch von hier aus gibt es einen Zugang zum Außenbereich. Diese Spielfläche ist von dem Bereich der Krippenkinder getrennt. Ein dritter Komplex beinhaltet die Räume für die Mitarbeiter und die Kindergartenleitung. Die Leitung soll nach den Ideen der Architekten ein Eckbüro in Eingangsnähe bekommen, damit sie den Überblick über das Kommen und Gehen behält.

Insgesamt haben Knipper und Klein eine Nutzfläche von insgesamt 930 Quadratmetern berechnet. Für die Außenoptik haben sie sich für Satteldachgebäude entschieden. Diese würden sich am besten in die Wohnbebauung eingliedern, so Knipper. Bei der Fassade würden sie mit roten Verblendern arbeiten und als Extraelemente Teile in einer Holzoptik einfügen. „Das Material, das wir verwenden wollen, ist im Gegensatz zu Holz sehr robust und dauerhaft“, so Knipper.

„Wohlfühlkindergarten“

CDU-Ratsherr Hans Wilmes erklärte, dass es sich nach Ansicht seiner Fraktion um einen „Wohlfühlkindergarten“ handelt. „Wir segnen das so ab.“ Dennoch stellte er die Frage, ob denn gebogene Fenster, die im Bereich des Kindercafés eingezeichnet sind, nötig seien, da diese sehr viel teurer wären als eckige. Außerdem verwies Wilmes auf die Deckenhöhe, die seiner Meinung nach möglichst niedrig ausfallen sollte, um Heizkosten zu sparen. Die Anregungen versprachen die beiden anwesenden Architekten zu berücksichtigen.

Auch die UWG stimmte den Plänen zu. „Vor allem die Außenfassade finden wir gelungen“, sagte Heiner Gerdes. „Es ist ein ortsüblicher Bau mit modernen Akzenten.“

Mit dem Beschluss des Rates hofft die Gemeinde, noch vor der Sommerpause die Bewilligung für den Bebauungsplan zu bekommen.