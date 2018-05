Elisabethfehn. Bücher, Tassen, Spielzeug: Beim längsten Flohmarkt Deutschlands in Elisabethfehn sind Schnäppchenjäger auf ihre Kosten gekommen.

Auf einer Länge von zehn Kilometern zogen sich am Donnerstag Verkaufsstände am Kanal entlang. Privathändler boten dabei an, was der Keller oder Kleiderschrank hergibt. Professionelle Verkäufer dagegen hatten Lederportemonnaies oder Sonnenbrillen in ihren Auslagen.

Es sei viel weniger los als in den vergangenen Jahren, findet Trödelprofi Thomas Holtkamp. An seinem Stand mit Zinkwannen und Blechgeschirr drängten sich dennoch Kaufwillige. Statt Regen hätte er sich „Sonne, 18 Grad und ein bisschen Wind“ gewünscht. „Das ist das perfekte Flohmarktwetter“, so Holtkamp. Trotz des Regens haben dennoch einige Schnäppchenjäger den Weg nach Elisabethfehn gefunden. Auf dem Tapeziertisch von Elke Gronau stapelten sich in Geschenkpapier eingewickelte Pakete, auf denen die Bezeichnungen Mann, Frau oder Kind stehen. Eine Menschentraube hatte sich hier versammelt. Schon im zwölften Jahr verkauft Gronau ihre Wundertüten. Der Reiz sei die Überraschung, denn keiner wisse genau, was er kaufe. „Ich gebe mir bei der Zusammenstellung große Mühe. Die Leute merken, wie viel Freude mir das macht“, sagte sie.

Wer keine Lust hatte, den ganzen Weg am Kanal wieder zurückzugehen, konnte sich bequem in einen Shuttlebus setzen und sich zurück zum Startpunkt bringen lassen.