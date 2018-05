Werlte. Mit Beginn des Frühlings startet auch die Fahrradsaison. Derzeit wird in der Samtgemeinde Werlte an der Ertüchtigung der Strecke für die Radler gearbeitet. Die Kommunen ist seit dieser Saison Teil der neuen Emsland-Route.

Ein Teil der Strecken durch die Samtgemeinde ist bereits fertig, andere Strecken sind noch im Bau. Laut Wilfried Schwarte vom Bauamt der Samtgemeinde soll aber – sofern das Wetter so bleibt – bis Ende Mai alles fertig sein. Gebaut wurde und wird in der Samtgemeinde an zahlreichen Stellen. Die Kosten für die Wegebaumaßnahmen zur Ertüchtigung der Radstrecken, die gut fünf Kilometer betragen, belaufen sich auf insgesamt 425.000 Euro.

Wie Schwarte weiter mitteilt, ist in Lorup an der Hilkenbrooker Straße, abschnittweise eine Sanierung des Radweg auf einer Breite von 1,80 Metern erfolgt. In Rastdorf ist die Straße „Drift Nord“ mit einer Schottertragschicht und ungebundener Deckschicht auf einer Breite von 3,50 Metern errichtet worden. In der selben Weise sind in Vrees die Straßen „Wellen“ und „Am Varel“ ausgebaut worden. In Bockholte sind auf diese Weise der „Vreesener Weg“ und „Bauerntannen/Vreesener Sand“ hergerichtet worden. Die Straße „Boenfelde“ wurde in Asphaltbauweise auf drei Metern Breite zuzüglich 50 Zentimetern „Bankett“ aus Schotter an beiden Seiten ausgebaut, die „Einhauser Tannen“ haben eine doppelte Oberflächenbehandlung mit Bitumen und Splitt erhalten. In Werlte bekam der „Alte Harrenstätter Weg“ einen Ausbau mit Schottertragschicht und ungebundener Deckschicht auf einer Breite von 3,50 Metern.

Gesamte Strecke ist 73 Kilometer lang

Wenn Ende Mai alle Strecken fertig sind, dann kann die neue El-Route von Papenburg kommend über Surwold, Esterwegen und Hilkenbrook nach Lorup führen. Von dort aus geht es über Rastdorf und Vrees und Bockholte nach Werlte und dann weiter nach Spahnharrenstätte. Die gesamte Radstrecke über den Hümmling ist nach Aussage von Johanna Lübbers von der Emsland Tourismus GmbH etwa 73 Kilometer lang.

Zur offiziellen Einweihung der Strecke wird es eine Staffelfahrt vom 22. bis 24. Juni geben. An drei Tagen werden alle an der Route liegenden Orte von Papenburg bis Salzbergen angefahren. Dazu sind alle interessierten Bürger eingeladen. Zudem sollen nach Aussagen des Werlter Kommunikationsmanagers Andy Albers auch die Bürgermeister der Gemeinden Vrees, Rastdorf und Lorup sowie der Stadt Werlte teilnehmen. Auch der Samtgemeindebürgermeister Ludger Kewe wird mit dabei sein. Die Tour wird gemeinsam mit Vertretern der Gemeinde Twist durchgeführt, die ebenfalls neu an die EL-Route angeschlossen worden ist. Weitere Informationen zur Staffelfahrt gibt es bei allen emsländischen Tourist-Informationen.

Die Straßenbaumaßnahmen auf dem Hümmling werden – so wurde es bereits im vergangenen Jahr verkündet – vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit gefördert. Für das gesamte Emsland stehen dafür etwa 500.000 Euro Förderung zur Verfügung. Die restlichen Mittel werden vom Landkreis und den jeweiligen Kommunen/Mitgliedsgemeinden aufgebracht.

Für die Gemeinde Rastdorf hatte sich durch eine Änderung der ursprünglichen Strecke eine neue Situation ergeben: Die Gemeinde hatte sich bereits dazu entschlossen, die Straße „Drift“ auszubauen. Durch die Änderung der Strecke wurde aber nur noch der nördliche Teil der Straße in die Route miteinbezogen, sodass für den südlichen Abschnitt keine Fördermittel infrage kamen. Dieser Teil ist aber dennoch ausgebaut worden. Die Kosten hierfür haben die Kommunen selbst getragen. Hier hatten sich die Gemeinden Rastdorf und Vrees sowie die Stadt Werlte auf eine Kompensationsmaßnahme geeinigt.