Vrees. Unter dem Motto „Ich bin Bibfit – der Bibliotheksführerschein für Kindergartenkinder“ hat die Bücherei Vrees im Februar eine Aktion zur frühen Leseförderung gestartet.

An insgesamt vier Vormittagen standen für die Vorschulkinder die Freude am Lesen und das spielerische Kennenlernen der Bücherei im Vordergrund. Zu den Stichworten „Erzählen und Wissen“, „Vorlesen, Zuhören, Ausmalen“, „Aussuchen und Ausleihen“ und „Was gibt es, wo finde ich es?“ wurden die Vorschulkinder aktiv und altersgerecht an Inhalte und Benutzung einer Bücherei herangeführt.

Bei keiner Veranstaltung fehlen durfte das Bilderbuchkino. Gespannt lauschten die Kinder den Geschichten von den Olchis, der Pippilothek, von Helma und dem Bauern Beck– und alle zukünftigen Schulkinder bewiesen, dass sie längere Zeit ruhig sitzen und zuhören können.

Zum Abschluss wurde den stolzen Kindern der Bibliotheksführerschein überreicht.