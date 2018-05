Werlte. Die Leichtathletik-Gemeinschaft (LG) Papenburg-Aschendorf hat den Nachwuchskreismeisterschaften für den Bereich Emsland-Nord erneut ihren Erfolgsstempel aufgedrückt.

Mit acht Siegen verbuchte die LG bei den Wettkämpfen auf dem Sportplatz Brökersfehn in Werlte exakt die Hälfte aller zu vergebenden Titel für sich. Das sind zwei mehr als 2017.

Wie im Vorjahr in Dörpen gingen in Werlte knapp 200 Nachwuchsathleten an den Start. Diesmal waren allerdings nur fünf statt neun Vereine vertreten. Dafür waren aber alle Vereine an der Titelvergabe beteiligt. Drei Siege gingen an die LG Emstal Dörpen, je zwei an den Gastgeber Sparta Werlte und an Sigiltra Sögel. Einmal war GW Spahnharrenstätte erfolgreich.

Für die Athleten bis zur Altersklasse U 14 standen in Werlte die 800-Meter-Läufe auf dem Programm. Mit Soeren Schmees (M 13/LG Papenburg-Aschendorf), Eric Moritz (M 12/Sögel), Luca Albers (M 10/Spahnharrenstätte), Timo Kuhlmann (M 8/Papenburg-Aschendorf), Sina Krüger (W 13/Werlte), Lina Kuhlmann (W 12/Papenburg-Aschendorf), Lisa Kaczmarek (W 10/Werlte) und Anna-Lena Renner (W 9/Papenburg-Aschendorf) konnten gleich acht Läufer ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen.

Zu Doppelsiegen für ihre Vereine kamen in der Altersklasse M 8 Timo Kuhlmann und Philipp Seitz, in der W 9 Anna-Lena Renner und Giulia Dillmann, in der W 8 Levke Meyer und Zoe Engelberts (alle LG Papenburg-Aschendorf) sowie Frieda Sprenkel und Lotta Santel in der W 7 für Sigiltra Sögel.

Das spannendste Rennen lieferten sich die Mädchen in der Klasse W 11. Am Ende setzte sich wie im Vorjahr Lina Kuhlmann (Papenburg-Aschendorf) knapp vor Anna Frericks (LG Emstal), Malena Schomaker (Papenburg-Aschendorf) und Hilke Hempen (LG Emstal) durch, wobei alle vier nur 1,5 Sekunden auseinander lagen.

Überlegen war der Sieg von Levke Meyer (Papenburg-Aschendorf), die in der Klasse W 8 einen beeindruckenden Start-Ziel-Sieg in starken 3:12,44 Minuten zeigte.