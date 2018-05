Vrees. In der Gemeinde Vrees wird – so wurde es bereits im Gemeinderat im März mitgeteilt – aktuell ein Sportkonzept erarbeitet. Hierzu wurde jetzt eine Arbeitsgruppe gebildet.

Dieser Arbeitsgruppe gehören, so teilt es der Kreissportbund (KSB) Emsland mit, Jürgen Elbers, Olaf Wolthoff, Christoph Haring, Astrid Heymann und Michael Westermann an. „Durch unsere neue Turnhalle, die 2019 fertiggestellt wird, haben wir beste Voraussetzungen, um das Sportangebot in Vrees zu erweitern,“ sagte Westermann jetzt bei einem Treffen mit Verantwortlichen des KSB.

Konzept in Kooperation mit Kreissportbund

Gemeinsam mit dem KSB wird das Konzept erarbeitet. In einem ersten Schritt hatte die Dorfgemeinschaft die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Es konnten Fragebögen sowohl online als auch in Papierform ausgefüllt werden, in denen etwa gewünschte Bewegungsangebote angegeben werden konnten. So wurden auch schon die ersten Freiwilligen gefunden, die in Zukunft gerne eine neue Sportgruppe betreuen möchten.

Fokus auf Senioren der Gemeinde

Ein besonderer Fokus soll beim Sportkonzept auf den Senioren in der Hümmlinggemeinde liegen. In Kooperation mit dem Projekt „Wir für Euch: Altwerden in Vrees“ wird erarbeitet, wie sich die älteren Bürger fit halten können. „Sport und Bewegung fördern Gesundheit und Verstand. Wer sich bewegt, bleibt länger fit“, erklärt Christoph Haring die Idee dahinter. Zudem stünden auch die Geselligkeit und der zwischenmenschliche Kontakt im Vordergrund. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen dann auch Sportangebote für demente Menschen angeboten werden. Der Präsident des KSB, Michael Koop, zeigte sich erfreut über diese besondere Initiative. Auf dem Treffen skizzierte er, wie Fördermöglichkeiten und die Weitergabe von Fachwissen dem Vreeser Konzept helfen können.

Fördermittel erhalten

Wie Westermann im Rat mitgeteilt hatte, habe die Kommune Fördermittel in Höhe von 10.000 Euro für das Konzept erhalten. Die Lokale Allianz für Menschen mit Demenz sei auf die Gemeinde zugekommen und habe den Vorschlag zum Sportkonzept gemacht.