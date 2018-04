pm/dgt Lorup. Ein 18-Jähriger hat in Lorup mit einem Traktor einen schweren Unfall verursacht, er wurde lebensgefährlich verletzt.

Nach Angaben der Polizei war der Traktorfahrer am Sonntagmittag gegen 12.10 Uhr auf der Kolpingstraße in Richtung Westenbrink unterwegs. An der Kreuzung zur Kolpingstraße missachtete er die Vorfahrt einer 62-Jährigen, die die Straße mit einem VW Golf befahren hatte.

Der junge Unfallverursacher wurde durch die Wucht des Aufpralls aus dem Trecker geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die 62-Jährige blieb unverletzt.