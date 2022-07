Die Abschlussschüler der Albert-Trautmann-Schule in Werlte haben ihre Zeugnisse erhalten. FOTO: Mirco Moormann up-down up-down Jahrgangsbeste besonders geehrt 104 Oberschüler verlassen die Albert-Trautmann-Schule in Werlte Von Mirco Moormann | 05.07.2022, 14:01 Uhr

In einer großen Abschiedszeremonie sind die Neunt- und Zehntklässler an der Albert-Trautmann-Schule in Werlte verabschiedet worden. Auch für Schulleiter Klaus Ruhe war es die letzte Verabschiedung.