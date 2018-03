Lorup. Bei den Vorstandswahlen der KLJB Lorup haben sich im Zuge der Generalversammlung zahlreiche Veränderungen ergeben. Einzig die Vorsitzende Ina Helmer und der 3. Beisitzer Niklas Korte konnten in ihren Ämtern bestätigt werden.

Zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden wurde die vorherige Kassenwartin Michelle Janetzki gewählt. Sie ersetzt damit Andrea Lüken, die ihr Amt nach acht Jahren Vorstandsarbeit zur Verfügung stellte. Ebenfalls neuer stellvertretender Vorsitzender ist Carsten Wingbermühlen, der das Amt vom ausscheidenden Heinz Brake übernimmt. Katrin Hanekamp wurde von der stellvertretenden Kassenwartin zur Kassenwartin gewählt und wird dabei zukünftig von der neu ins Vorstandsteam aufgerückten Maria Dirxen als Stellvertreterin unterstützt.

Als Schriftführerin scheidet Jutta Meyer aus dem Vorstandsteam aus und ersetzt dafür David Krull im Amt des Beisitzers. Die bisherige zweite Schriftführerin Anne Lüken übernimmt das Amt der Schriftführerin und wird zukünftig von Jens Korte als neuem stellvertretendem Schriftführer unterstützt. Das Amt des zweiten Beisitzers übernimmt Lukas Korte von Carsten Wingbermühlen.

Auf der Versammlung blickte die Vorsitzende Helmer auf ein gelungenes Jahr 2017 zurück. Das Vorstandsteam bedankte sich bei den über 70 anwesenden Mitgliedern für die schöne Zeit. Fast jeden Monat des vergangenen Jahres hätten die Mitglieder mindestens eine gemeinsame Aktion gestaltet. Dabei hätten sie auch einiges für das Allgemeinwohl geleistet.

Das Vereinsjahr starteten sie mit ihrer Tannenbaumaktion. Für das Einsammeln der Bäume erhielten sie einen Gesamtertrag von 3699 Euro, den sie an Loruper Vereine spendeten. Im Februar fand die gemeinsame Fahrt zum Karneval nach Lastrup statt. Mit der Hungerbrotaktion erlösten die Mitglieder 799 Euro, die der Verein für die humanitäre Arbeit von Anni Rohjans in Guatemala spendete, ebenso wie über 500 Euro, die sie mit ihrer Kirmesaktion, dem Verkauf von Waffeln und Kilberstuten erwirtschaften.

Eine gemeinsame Fahrt ins Kino, das Abhalten der Liturgischem Nacht, die Feier der Neuaufnahmen, die Ferienpassaktion, die Landjugendfete, eine gemeinsame Weihnachtsfeier sowie die Fahrten zum Weihnachtsmarkt nach Osnabrück und zum Bowlen nach Werlte standen ebenso auf dem Jahresplan der Landjugend. Auch die vier Blutspendetermine in Lorup werden von den Mitgliedern der KLJB organisiert.

Als besondere Aktion für das aktuelle Vereinsjahr planen die Landjugendmitglieder die Beteiligung am Ehrenamtstag, der am 1. September 2018 stattfindet. Im Jahr 2019 will sich die Landjugend wieder an der 72-Stunden-Aktion beteiligen. Für beide Aktionen sind noch Vorschläge und Anregungen für die dann durchzuführenden Aktionen erwünscht.