Caritas-Werkstatt in Börger erhält Zulieferer-Auszeichnung

Frank Klues ist einer von 190 Beschäftigten, die mit Unterstützung von insgesamt 53 Fachkräften in Börger unter anderem Komponenten für die Krone Nutzfahrzeug-Gruppe fertigen. Foto: Jürgen Eden/Caritas-Werkstätten nördliches Emsland

Werlte/Börger. Die Caritas-Werkstatt in Börger ist vom Fahrzeughersteller Krone mit dem „Krone Supplier of the Year Award“ für Zuliefererbetriebe ausgezeichnet worden.