"Vorsichtig optimistisch" sind die Verantwortlichen des St.-Raphael-Stifts nach dem Corona-Ausbruch in dem Werlter Alten- und Pflegeheim vor knapp zwei Wochen. FOTO: Brand up-down up-down Weitere Tests stehen an Neue Zuversicht nach Corona-Ausbruch in Werlter Pflegeheim Von Gerd Schade | 06.11.2020, 09:32 Uhr

Nach dem größeren Infektionsgeschehen in dem Werlter Alten- und Pflegeheim St.-Raphael-Stift stehen weitere Corona-Tests in der Einrichtung an. Die Geschäftsführung erklärt derweil, warum sie trotz der weiter angespannten Lage zuversichtlich ist.