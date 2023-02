80.000 Euro sind im Topf. Auch einige umwelt- und klimafreundliche Maßnahmen rund um die Heizungsanlagen der Bürger werden gefördert. Foto: Marcus Alwes up-down up-down Förderprogramm Klima und Umwelt Zuschüsse in Wallenhorst: Geld für Lastenrad und Abgleich der Heizung Von Marcus Alwes | 14.02.2023, 08:48 Uhr | Update vor 28 Min.

Absage an die Wallbox, aber 500 Euro für ein Lastenrad, ein um bis zu 100 Euro erhöhter Betrag für einen hydraulischen Abgleich der Heizungsanlage und 500 Euro für Batteriespeichersysteme in Kombination mit Photovoltaik. Den Bürgern in Wallenhorst winken aus dem gemeindeeigenen Förderprogramm zur Umsetzung von Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen weiterhin allerlei Zuschüsse.