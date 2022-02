Moderator, Schauspieler, Entertainer und Musiker Yared Dibaba und seine Band „Die Schlickrutscher“ kommen nach Wallenhorst. FOTO: Gemeinde Wallenhorst/Lars Berg Yared Dibaba und die Schlickrutscher Plattdeutsche Shantys und Evergreens in Wallenhorst Von Anke Schneider | 22.02.2022, 16:35 Uhr

Am Samstag, 26. März, kommt Yared Dibaba mit seiner Band und seinem Chor „Die Schlickrutscher“ auf Einladung der Gemeinde Wallenhorst in die Sporthalle an der Fröbelstraße. Dort präsentiert er norddeutsche Gassenhauer, garniert mit Pop-, Reggae-, Hip-Hop- und Rockelementen. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr.