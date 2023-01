Was wollen die Menschen über Wallenhorst wissen? Wir haben die Google-Suchanfragen ausgewertet. Foto: Marcus Alwes up-down up-down Auswertung von Google und Co. Die elf meist gestellten Fragen zu Wallenhorst – und Antworten darauf Von Jessica von den Benken | 25.01.2023, 08:08 Uhr

Wer etwas über Wallenhorst erfahren will, egal ob neu zugezogen oder alt eingesessen, fragt meist einfach schnell und unkompliziert Google oder andere Internetsuchmaschinen. Was interessiert die Leute eigentlich am meisten? Wir haben nachgeschaut und beantworten einige der häufigsten Fragen.