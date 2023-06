Nur mit Gehhilfe kann sich der Hollager Wilfried Grabietz fortbewegen: Eine zwei Jahre alte Beinverletzung macht ihm immer noch zu schaffen. Foto: Paula Nicnerski up-down up-down Brand in Mehrfamilienhaus Gebiss, Hörgerät, Kleidung – Hollager Wilfried Grabietz hat beim Feuer fast alles verloren Von Paula Nicnerski | 22.06.2023, 05:32 Uhr

Vor gut zwei Wochen hat es in Wilfried Grabietz‘ Wohnung in Hollage gebrannt. Er kam zunächst in einer Flüchtlingsunterkunft unter, jetzt wohnt er in einem Hotel. Auf einmal hat er keine Küche mehr für warmes Essen, muss sich um neue Kleidung und eine neue Wohnung kümmern. Grabietz berichtet von seiner neuen Realität.