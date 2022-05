Die schnelle Bewegung des Tieres macht die Aufnahme der Wildkamera etwas unscharf, sodass nicht zweifelsfrei zu erkennen ist, ob es sich wirklich um einen Wolf oder einen Hund handelt. FOTO: privat Auch Experte nicht ganz sicher Wildkamera mitten in Lechtinger Wohngebiet: Wolf oder Hund? Von Thomas Niemeyer | 12.05.2022, 15:00 Uhr

Schreck in der Morgenstunde: Mitten in einer Siedlung in Lechtingen fängt eine private Wildkamera einen ungebetenen Gast ein. Aber ist das wirklich ein Wolf?