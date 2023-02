Auf dem Gelände der Grundschule im Ortsteil Wallenhorst blieb nach dem Feuer nur ein Haufen aus verkohlten Brettern zurück. Foto: Marcus Alwes up-down up-down Polizei sucht dringend nach Zeugen Wie gerieten Mülltonnen und Schuppen an Wallenhorster Grundschule in Brand? Von Marcus Alwes | 06.02.2023, 11:52 Uhr

Nach einem Mülltonnenbrand an der Katharina-Schule am Schneidling in Wallenhorst sucht die Polizei dringend nach möglichen Zeugen.