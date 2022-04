Einen aufgebrochenen Firmenbulli aus Wallenhorst meldet uns die Polizei. Symbolfoto: Michael Hehmann FOTO: Archiv Werkzeuge entwendet Firmenbulli in Hollage aufgebrochen Von PM. | 28.08.2013, 12:25 Uhr

Ein Firmenbulli ist in der Nacht zu Dienstag in der Hollager Straße in Wallenhorst aufgebrochen worden.