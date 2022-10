„Man muss sich das so ähnlich vorstellen wie beim Schleudergang der Waschmaschine, wo ja auch das Wasser von den Feststoffen getrennt wird“, erläuterte Michael Kipsieker bei der Übergabe der neuen Technologie an die Gemeinde. Kipsieker ist beratender Ingenieur in Fragen der Siedlungswasserwirtschaft. Die Gemeinde schaltete ihn ein, als vor etwa zwei Jahren klar wurde, dass mit der alten Siebtrommel-Technik aus den 1980er-Jahren kein Blumentopf mehr zu gewinnen war. Technologisch veraltet und angesichts drastisch gestiegener Entsorgungskosten ineffizient – so lautete das Urteil des Fachmanns.

Jedes Jahr fallen bei der Abwasserreinigung in der Kläranlage 35000 Kubikmeter Klärschlamm an. Mit der alten Technik ließ sich der Wassergehalt von 99 auf 95 Prozent reduzieren. „Das war ein leichtes Eindicken, mehr war das nicht“, so Kipsieker. Mit der Folge, dass Jahr für Jahr große Mengen an Klärschlamm per Lkw abzufahren waren. Denn ein Ausbringen auf landwirtschaftliche Nutzflächen war nicht mehr möglich. „Da wurde unnötigerweise sehr viel Wasser durch die Gegend gefahren, mit negativen Folgen für die Kostenrechnung und für die Umwelt“, so Kipsieker weiter.

Die neue Vollmantel-Schneckenzentrifuge vom Typ Deca-Press der Firma Hiller dreht sich so schnell, dass die Feststoffe mit der 3000-fachen Erdbeschleunigung nach außen geschleudert und vom Wasser geschieden werden. Von den 35000 Kubikmeter Ausgangsmaterial bleiben so nur noch 1400 Kubikmeter Feststoffe übrig. Sie werden in Containern abgefahren, entweder auf landwirtschaftliche Böden, die sie als phosphatreiche Düngung gebrauchen können, oder als Brennstoff etwa für die Zementindustrie.

Bürgermeister Ulrich Belde und der für die Klärwerke zuständige Verwaltungsangestellte Bernard Kreutzmann zeigten sich beim Rundgang beeindruckt von der Übersichtlichkeit der neuen Anlage und der geschickten Einfügung in das vorhandene Betriebshaus. Besonderen Gefallen fanden sie auch an der Aussicht, zukünftig 20000 Euro Betriebskosten einsparen zu können, und das sogar nach Abschreibungen und Zinsen auf die Investition. Die Gemeinde musste 54500 Euro aufwenden, davon etwa die Hälfte für die Maschine selbst und die andere Hälfte für neue Zuleitungen, Pumpen und Änderungen am Gebäude. Abwassermeister Thorsten Kohkemper, zuständig für die Klärwerke in Hollage und Rulle, stellte unter Beweis, dass er mit dem „Fahren“ der Anlage mittels Touch-Screen bereits bestens vertraut ist.