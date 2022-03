Novavax-Impfung in Wallenhorst: Der Arzt Bernard Fangmann und die Impferin Sabrina Bertram warten auf Imfplinge FOTO: Claudia Sarrazin Nur ein Vater-Tochter-Duo lässt sich impfen Wenig los bei Novavax-Impfaktion in Wallenhorster Haselandhalle Von Claudia Sarrazin | 03.03.2022, 17:57 Uhr

Wenig zu tun hatte das Mobile Impfteam des Landkreises Osnabrück am Mittwoch bei der Novavax-Impfung in der Haselandhalle in Wallenhorst. Nur zwei Imfplinge hatten sich angemeldet, auch spontan kam niemand. Ein wenig mehr war beim Testen der Maltester im Vorraum der Turnhalle los.