Kennzeichen OS-XL 700 Weißer Transporter an Hollager Straße in Wallenhorst gestohlen Von Jean-Charles Fays | 27.03.2022, 11:21 Uhr

In der Nähe einer Bäckerei an der Hollager Straße in Wallenhorst ist ein weißer Mercedes-Benz Sprinter gestohlen worden. Zum Diebstahl kam es zwischen Donnerstagmorgen und Samstagmorgen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.