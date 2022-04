Im Urlaub ist Jonas Kollenberg aus Wallenhorst Helfer bei Horses and Dreams. Sein Kollege Hinrich Haack (hinten) packt mit an. FOTO: Swaantje Hehmann Zwischen Pferdebox und Reiterparty Warum der Wallenhorster Jonas Kollenberg bei Horses and Dreams in Hagen hilft Von Jessica von den Benken | 22.04.2022, 19:31 Uhr

Jonas Kollenberg ist 28 Jahre alt, Ingenieur bei einer Landmaschinenfabrik und kommt gebürtig von einem Reiterhof in Hollage. Ein ganz normaler junger Mann - eigentlich. Aber drei Wochen im Jahr taucht er ab: Dann packt er beim Hagener Reitturnier Horses and Dreams mit an und ist sich für keinen Job zu schade. Wieso macht er das?