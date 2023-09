Die Entscheidung ist das Ergebnis zahlreicher Gespräche, Befragungen und Abstimmungen des Marketingvereins „Wir für Wallenhorst“ mit Ausstellern, Vereinen und Verbänden, mit Bürgern sowie der Gemeinde und Kirchengemeinde, teilt der Marketingverein „Wir für Wallenhorst“ mit.

„Wir haben uns die Entscheidung alles andere als leicht gemacht“, berichtet Hans-Jürgen Klumpe als Vorstand des Marketingvereins aus zahlreichen Sitzungen zum Thema Weihnachtsmarkt. Nach Auswertung der fast 2900 Stimmen bei der Umfrage zum zukünftigen Standort im Frühjahr sowie der extra Befragung von Standbetreibern und Kunsthandwerkern nach dem Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr, habe es im Ergebnis unentschieden gestanden.

Marketingverein hat entschieden

Der Marketingverein habe daher selbst eine Entscheidung treffen müssen. Denn zum einen seien zwei Weihnachtsmärkte, wie von einigen Seiten angeregt, leider nicht realisierbar, zum anderen brauche es Planungssicherheit für den Wallenhorster Weihnachtsmarkt.

Weihnachtsmarkt als Familienfest

Dieser kehrt dieses Jahr nun an seinen alten Standort, den Kirchplatz, zurück. Aber längst nicht alles soll so wie früher bleiben: „Die Besucher dürfen sich einiges Neues freuen“, so Klumpe. „Wir haben in den vergangenen zwei Jahren an der Hollager Mühle vieles gelernt, was wir zum Weihnachtmarkt rund um den Kirchturm bringen wollen.“ Ein Schwerpunkt sei die klare Ausrichtung auf Familien.

„Wir für Wallenhorst“ freut sich darauf, den traditionellen Weihnachtsmarkt zusammen mit Vereinen, Verbänden und Helfern zu einem Fest für die ganze Familie zu machen. Wer dabei sich und seine Ideen einbringen will, sei gerne eingeladen, sich per E-Mail anzumelden: post@wirfuerwallenhorst.de.