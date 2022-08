Auf den Platz vor der Alexanderkirche zurückkehren soll der Wallenhorster Weihnachtsmarkt erst nach der Corona-Pandemie. FOTO: Egmont Seiler (Archivbild) up-down up-down Erstes Wochenende im Advent Wallenhorster Weihnachtsmarkt 2022 wieder an der Hollager Mühle Von Sebastian Stricker | 12.08.2022, 17:54 Uhr

Der Weihnachtsmarkt in Wallenhorst findet 2022 erneut an der Hollager Mühle statt – und wie gewohnt am ersten Wochenende im Advent (26./27. November). Eine Rückkehr auf den Platz vor der Alexanderkirche soll es erst nach der Corona-Pandemie geben.