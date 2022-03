Die Schüler der Alexanderschule stehen zusammen für Frieden. FOTO: Andreas Wenk Schüler stehen für Frieden Kontakte in die Ukraine: Alexanderschule in Wallenhorst setzt ein Zeichen Von Andreas Wenk | 02.03.2022, 13:55 Uhr

Als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine hat die Schülerschaft der Alexanderschule in Wallenhorst ein Zeichen gesetzt. Sie formierte sich zu einem Peace-Symbol vor dem Eingang. Die Schule pflegt Kontakte in die Ukraine.