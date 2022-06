„Lasst uns singen und fröhlich sein“ – die Zeile aus „Hava nagila“ stellt quasi das Motto des Rudelsingens dar. FOTO: Gemeinde Wallenhorst Karten ab 13. Juni erhältlich Wallenhorst plant das fünfte Rudelsingen Von Anke Schneider | 01.06.2022, 09:00 Uhr

Nach zwei Jahren Sologesang zuhause lädt die Gemeinde Wallenhorst nun wieder alle, die Spaß am Singen haben, zum gemeinsamen Rudelsingen ein. Die Veranstaltung mit Kultstatus findet am Freitag, 23. September, in der illuminierten Gymnastikhalle an der Fröbelstraße statt. Beginn ist um 19.30 Uhr.