Mit einem gemeinsamen Projekt wollen Manfred Siemers und Bernhild Lehmann vom Verein Promed und Dr. Reinhard Jansson (von links) Menschen aufs Rad bringen und zu mehr Ausdauer führen. Foto: Robert Schäfer up-down up-down Wie Ausdauertraining Freude machen soll Fit und Spaß dabei? Wallenhorster Projekt will Freude am Radfahren vermitteln Von Robert Schäfer | 24.09.2022, 06:42 Uhr

Der Wallenhorster Verein Promed und die Sport- und Bewegungswissenschaften der Uni Osnabrück um Reinhard Jansson gehen mit bundesweitem Pilotprojekt an den Start. Ihr Ziel: den Menschen Freude am Radfahren zu vermitteln. Was ist die Idee dahinter?