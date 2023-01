Die Wallenhorster Feuerwehr wurde am Dienstag um 15 Uhr zu einem Schornsteinbrand gerufen. Symbolfoto: dpa up-down up-down Feuerwehr und Polizei wieder abgerückt Ruß abgelagert? Schornsteinbrand in Wallenhorst endet glimpflich Von Anke Schneider | 10.01.2023, 15:46 Uhr | Update vor 28 Min.

In Wallenhorst an der Hollager Straße hat es am Dienstagnachmittag einen Polizei- und Feuerwehreinsatz gegeben: Ein Schornstein war in Brand geraten.