Farbenfroh, kreativ und gut gelaunt soll es nach zwei Jahren Pause am Freitag, den 24. Juni, wieder beim Wallenhorster Bürgerdinner an der Kirche St. Josef Hollage zugehen. FOTO: Bürgerstiftung Wallenhorst/Hans-Jürgen Klumpe Anmelden fürs Schlemmen unter freiem Himmel Wallenhorster Bürgerdinner kehrt am 24. Juni nach Hollage zurück Von Anke Schneider | 27.04.2022, 10:00 Uhr

Die Bürgerstiftung Wallenhorst und der Marketingverein „Wir für Wallenhorst“ laden zum fünften Schlemmen unter freiem Himmel auf den Platz hinter die St. Josef Kirche in Hollage ein. Tische können ab sofort per E-Mail an post@wirfuerwallenhorst.de reserviert werden.