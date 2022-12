Gibt es in Belm, Wallenhorst und Bissendorf auch am 2. Weihnachtstag frische Brötchen? Archivfoto: Oliver Berg/dpa up-down up-down Am 26. Dezember 2022 Haben Bäckereien am 2. Weihnachtstag in Wallenhorst, Belm und Bissendorf geöffnet? Von Hannah Baumann | 21.12.2022, 19:29 Uhr | Update vor 27 Min.

In Belm, Wallenhorst und Bissendorf hat am 2. Weihnachtstag keine Bäckerei geöffnet. Im Umkreis kann man am Montag, 26. Dezember 2022, aber frische Brötchen kaufen.