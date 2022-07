Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down Wallenhorst Zeit für eine Finanzwende Von Erhard Böhmer | 25.02.2012, 08:55 Uhr

Der Schuldenberg wächst in Die Kommune wird wohl auch in diesem Jahr mehr Geld ausgeben, als sie einnimmt. Nächstes Jahr ebenfalls, erst danach sind schwarze Zahlen möglich, sicher ist dies jedoch nicht. Wer als Privatmann mit seinem Geld nicht auskommt, schnallt den Gürtel enger: Weniger Kinobesuche, Urlaub an der Nordsee, es muss ja nicht Gran Canaria sein, und das neue Auto muss halt warten.