Schilddrüsenerkrankungen sind, nach Angaben des deutschen Schilddrüsenzentrums in Köln, ausgesprochen häufig und können in jedem Lebensalter auftreten. Bei etwa jedem dritten Erwachsenen in Deutschland bilde sich im Laufe des Lebens mindestens eine krankhafte Schilddrüsenveränderung.

Die Häufigkeit steige mit zunehmendem Alter und im Vergleich sollen Frauen häufiger als Männer betroffen sein. Dies könne am komplexeren weiblichen Hormonsystem liegen, ist auf der Internetseite des Zentrums zu lesen.

Weßels-Schlegel ist auch betroffen. Die Wallenhorsterin litt unter Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Konzentrationsverlust und Vergesslichkeit. Eine Blutuntersuchung brachte das Ergebnis: Hypothyreose – eine Schilddrüsenunterfunktion.

Zur Behandlung bekam die Mutter von zwei Kindern das Medikament Thyroxin verschrieben. Doch sie wollte auch noch selbst etwas für ihre Gesundheit tun. Mithilfe einer Ernährungsberatung bei Marina Briede von Essensfreude-Promed in Wallenhorst stellte Weßels-Schlegel ihre Ernährung um.

Antientzündliche Ernährung bei Schilddrüsenunterfunktion

Viele Lebensmittel kommen bei Weßels-Schlegel nun nicht mehr auf den Teller. So verzichtet sie weitestgehend auf glutenhaltige Produkte, auf Milcherzeugnisse und tierische Fette.

Heißt: Der Milchkaffee am Morgen und das Müsli werden jetzt mit Sojamilch gemacht. „Daran musste ich mich echt gewöhnen. Das ist schon wirklich eine geschmackliche Umstellung. Aber es geht irgendwann“, sagt sie.

Trotzdem falle es ihr schwer, auf Milch, Joghurt und Quark zu verzichten. Auch tierische Fette, besonders Butter, esse sie sehr gern. Hier sei ihr Ziel, die Menge auf Dauer Schritt für Schritt zu reduzieren. Einfacher sei es dagegen, Gluten aus dem Speiseplan zu streichen.

„ Es gibt so viele glutenfreie Lebensmittel und auch ein Brot mit Quark und Haferflocken ist schneller selbst gebacken, als ich jemals gedacht habe.“ Sarah Anne Weßels-Schlegel

Ohne Gluten, Laktose und tierische Fette: Marina Briede (links) und Sarah Anne Weßels-Schlegel zeigen Alternativen für die gesunde Ernährung.

Sie esse jetzt viel Obst und Gemüse, reduziere konsequent Zucker und bei Kohlenhydraten wähle sie so oft es gehe Vollkornvarianten. Rotes Fleisch tausche sie gegen weißes aus. „Man kann auch viel mit Geflügel machen. Das schmeckt dann auch meiner Familie“, sagt sie.

Besonders gerne esse die Wallenhorsterin aber mittlerweile Salate. Und die müssen nicht immer nur grün sein: Ein mexikanischer Salat mit Mais und Bohnen sei eine schöne Abwechslung und dazu gesund.

Das isst Sarah Anne Weßels-Schlegel seit ihrer Schildrüsenerkrankung nicht mehr

Fetthaltige Milchprodukte wie beispielsweise Sahne, Schmand oder Crème fraîche stünden seit der Ernährungsberatung nicht mehr auf ihrem Speiseplan, die gebe es nur noch ab und zu für die Familie.

Das Brötchen am Morgen habe sie gegen Porridge eingetauscht und nur noch selten trinke sie Wein. „Gerade beim Alkohol achte ich darauf, dass ich nur ein Glas Wein trinke, wenn es mir auch sonst gut geht“, erklärt sie.

Denn eins wisse sie mittlerweile genau:

„Mein Wohlbefinden hängt extrem von meiner Ernährung ab.“ Sarah Anne Weßels-Schlegel

Zusätzlich zur umgestellten Ernährung und der regelmäßigen Einnahme ihres Schilddrüsenmedikaments habe sie Sport und Bewegung in ihren Alltag eingebaut.

So versuche sie täglich rund 10.000 Schritt zu gehen und zwei- bis dreimal die Woche Sporteinheiten einzubinden. „Und Schlaf ist für mich auch total wichtig“, sagt sie. Acht Stunden seien für sie optimal.

Hinweis: Die in diesem Artikel genannten Informationen ersetzen nicht den Besuch bei einem Arzt. Die Einnahme von Medikamenten oder auch Nahrungsergänzungsmitteln sollte vorher mit einem Arzt abgesprochen werden.