"Das ganze Haus ist Kind", konstatiert die Tagesmutter. Beinahe in jedem Zimmer stehen Spielsachen und Kinderbetten. "Wir gehen ins Büro", heißt es, wenn sie im einstigen Arbeitszimmer des Pensionärs Karl-Heinz Krimpenfort Meerschweinchen "Muck" füttern wollen. Die Kinder stecken dann der Reihe nach die mitgebrachten Möhren durch die Käfigstäbe. Die Bezeichnung "Büro" habe sich eingebürgert, obwohl der Raum seit langem zum Spielen genutzt wird.

Die Tagesmutter ist vielfältig einsetzbar: Sie führt Kasperletheater auf, spielt, liest und singt mit den Dreikäsehochs. Dabei hocken alle nebeneinander auf dem Sofa, und Krimpenfort hält das Liederbuch. "Obwohl ich die Lieder auswendig kenne, muss ich jedes Mal den entsprechenden Liedtext aufschlagen und dies anhand des abgedruckten Bildes beweisen", berichtet sie. Darauf bestehen die Kinder. Wenn das Wetter es erlaubt, spielt die Rasselbande draußen im Sandkasten, auf dem Trampolin oder fährt Laufrad, Trecker und Bobbycar. Damit kein Streit um die beliebten roten Flitzer aufkommt, stehen im Regal gleich zehn davon.

"Es wird nie Routine", so die zweifache Mutter über ihre Arbeit. Zu Tagesbeginn wisse sie nicht, wie viele Kinder kommen. Morgens setzen die Eltern ihren Nachwuchs bei Krimpenforts an den Frühstückstisch und verabschieden sich im Wissen: Das Kind ist gut aufgehoben. "Wir sind die gläserne Familie", sagt die Tagesmutter, die im Tageselternverein des Altkreises Bersenbrück organisiert ist. Die Eltern kennen die Abläufe in ihrer eigenen Familie genau. Sie müsse mit den Eltern eine Erziehungsgrundlage haben, sonst funktioniere die Betreuung nicht.

Das Wichtigste sei, den Kindern zu vertrauen und deren Vertrauen zu gewinnen. "Wenn sie an meinem Hosenbein hängen, habe ich es geschafft." Gelegentlich ist es bereits nach zwei Tagen so weit. Die Knirpse sollen bei Roswitha Krimpenfort bauen, kneten, malen, singen und zuhören lernen. Sie möchte ihre Selbstständigkeit fördern, damit sie sich später im Kindergarten problemlos integrieren. "Ich will die Kinder zu kleinen Menschen erziehen, die in die Welt können", sagt die Tagesmutter. Ihr Prinzip dabei: Sie liebt alle Kinder gleichermaßen.