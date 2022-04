Seinen Sitz hat der Wasserbeschaffungsverband (WBV) an der Straße Pingelstrang in einem schmucken Einfamilienhaus. Es ist das Wohnhaus von Heinrich Maßbaum, dem ehrenamtlich tätigen Verbandsvorsteher. „Einmal wollte man uns gesetzlich zwingen, der großen WVW beizutreten, aber da hat der Landkreis unsere Selbstständigkeit verteidigt. Wir sind genauso eine Körperschaft öffentlichen Rechts wie die WVW, wir stehen auf einer Rechtsstufe mit denen, sind aber viel älter“, erzählt der agile Rentner.

Alle paar Tage fährt er einmal um die Ecke zum „Wasserwerk“ am Kiefernweg und schaut nach „seinen“ Brunnen, ob das Wasser gut läuft, ob alle Werte stabil sind. Maßbaum weist auf die Zahlenkolonnen in einer Kontroll-Kladde: „Das sind die Pegelstände im Brunnen, das ist der Stromverbrauch, das ist der Wasserdurchsatz.“ In seinem Berufsleben war der 66-Jährige Betriebsleiter in einem Asphaltwerk. Mit der Kontrolle technischer Abläufe kennt er sich aus.

Die Qualität des Wassers kann er allerdings nicht selbst messen, das macht ein unabhängiges Prüfinstitut viermal im Jahr. „Unsere Nitratbelastung lag 2008 bei 14 Milligramm im Mittelwert. Erlaubt sind 50 Milligramm. Wir haben noch nie Probleme gehabt“, verkündet Maßbaum nicht ohne Stolz. Die jungen Mütter in den 105 angeschlossenen Haushalten rund um Pingelstrang, Kiefernweg, Wacholderweg und Exerzierplatz könnten in aller Ruhe auch Babynahrung mit dem Wasser anrühren. Der Landkreis als Untere Wasserbehörde lasse die Proben auf 200 verschiedene Parameter untersuchen. „Kein anderes Lebensmittel wird in Deutschland so streng überwacht wie das Trinkwasser“, weiß Maßbaum.

49 Gründungsmitglieder

Seinen Namen trägt der WBV nach dem Grundbesitzer Heinrich Suttmeyer, der Mitte der Fünfzigerjahre Bauland am Pingelstrang verkaufte. Die damalige Gemeinde Hollage erklärte sich 1959 außerstande, eine gemeindeeigene Wasserversorgung für die neue Siedlung aufzubauen. Regierungspräsident und Landkreis unterstützten daher die Eigeninitiative der Neusiedler, für ihren Bereich eine zentrale Wasserversorgung selbst in die Hand zu nehmen. Am 31. März 1960 fand im Saal Bitter die Gründungsversammlung des neuen Wasserbeschaffungsverbandes „Siedlung Suttmeyer“ statt. 49 Gründungsmitglieder verpflichteten sich, tatkräftig mitzuwirken. Jeder Anlieger schachtete nicht nur für seinen Hausanschluss aus, sondern auf seiner Grundstücksbreite auch für die Hauptwasserleitung.

Bis dahin hatte es in Hollage-Ost nur Brunnengemeinschaften gegeben, die nicht als öffentliche Trinkwasserversorger zugelassen waren. Der sehr trockene Sommer 1959 ließ viele der kleinen Privatbrunnen trockenfallen. Deren Betreiber bekamen die Möglichkeit, auch dem neuen WBV beizutreten.