Kinderbetreuung in Wallenhorst Kita-Erweiterung in Lechtingen und Anbau in Hollage angestoßen Von Marcus Alwes | 17.07.2023, 18:07 Uhr

Mehr Platz für die Kleinsten in Wallenhorst: Der Franziskus-Kindergarten in Lechtingen soll möglichst bald erweitert werden. Ferner bekommt die Kita St. Stephanus in Hollage bis zum Jahresanfang 2024 einen Anbau.