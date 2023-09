Am 22. September Rudelsingen in Wallenhorst: Wenn die Gymnastikhalle zum Konzertsaal wird Von Anke Schneider | 13.09.2023, 10:45 Uhr David Rauterberg macht kräftig Stimmung beim Wallenhorster Rudelsingen. Foto: Gemeinde Wallenhorst up-down up-down

Zum Rudelsingen lädt die Gemeinde Wallenhorst erneut alle ein, die Spaß am Singen haben ein. Die Veranstaltung mit Kultstatus findet am Freitag, 22. September, in der illuminierten Gymnastikhalle an der Fröbelstraße statt. Beginn ist um 19.30 Uhr.