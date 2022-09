Ein Großteil der rund 60 Helfer aus Wallenhorst fand sich zum gemeinsamen Mittagsimbiss am Baubetriebshof zusammen. Anschließend wurde der „Weltaufräumtag“ gemeinsam resümiert. Foto: Niclas Kaehlert up-down up-down Zeichen gegen Umweltverschmutzung World Clean-up-Day: Freiwillige sammeln Müll in Wallenhorst Von Niclas Kaehlert | 18.09.2022, 16:26 Uhr

Am Samstag, 17. September, hat der alljährliche „World Clean-up-Day“ – also „Weltaufräumtag“ - stattgefunden. Mehrere Tausend Freiwillige sorgten am Wochenende durch ein landkreisweites Engagement für ein sauberes Osnabrücker Land.