Die Polizei sucht aktuell Zeugen für einen Unfall in Wallenhorst Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa up-down up-down Rätselhafter Doppelunfall in Wallenhorst Erst parkendes Auto ramponiert, dann mit Totalschaden im Graben gelandet und | 28.06.2023, 09:27 Uhr Von Anke Schneider Hannah Baumann | 28.06.2023, 09:27 Uhr

In der Honeburger Straße in Wallenhorst hat ein Autofahrer in der Nacht zu Montag ein parkendes Auto ramponiert. Wenig später fand die Polizei einen total beschädigten Honda im Straßengraben - und vermutet einen Zusammenhang.