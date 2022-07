Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down Wallenhorst Osterfeuer mit Jonglage und Kinderdisco in Wallenhorst Von PM. | 05.04.2012, 14:21 Uhr

Eine spektakuläre Feuerjonglage versprechen die Veranstalter als Glanzlicht für das traditionelle Osterfeuer in Die Gewerbetreibenden der Wallenhorster Hanse und die Freiwillige Feuerwehr laden am Sonntag ab 19 Uhr auf das Gelände am Gasthof zur Post ein.