Wo gibt es frische Brötchen? Diese Bäcker in Wallenhorst öffnen am 1. Mai 2022 Von Maximilian Gang | 27.04.2022

Den 1. Mai nutzen viele, um entspannt die ersten sommerlichen Tage des Jahres zu genießen – inklusive leckerem Frühstück. Doch wo gibt es an diesem Tag frische Brötchen? Auch in Wallenhorst haben 2022 am Tag der Arbeit Bäckereien geöffnet.