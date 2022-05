Lingemann-Küchenchef Gaetano Scuderi und seine Frau Jessica Calafato, die noch im Mai in Rulle ihr Eiscafé „La Pulcinella“ mit hochwertigen italienischen Eisprodukten eröffnen wollen. FOTO: David Ebener Eisidiele „La Pulcinella“ öffnet „Ein Eis, das es nur in Rulle gibt“: Wo Pistazieneis keine Mogelpackung sein soll Von Markus Pöhlking | 10.05.2022, 07:00 Uhr

Jessica Scuderi und Gaetano Calafato waren auf der Suche nach einem Haus für ihre junge Familie. Sie fanden eines mit einer Eisdiele im Erdgeschoss. Dort wollen sie schon in ein paar Tagen ein Eis anbieten, das es so in der Region kein zweites Mal gibt.