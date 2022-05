FOTO: monika Vollmer #Liebegewinnt Wallenhorst lädt ein zur Segensfeier für homosexuelle Paare Von Monika Vollmer | 03.05.2022, 07:03 Uhr

Am Dienstag, 10. Mai, wird die katholische Kirche in Wallenhorst an der bundesweiten Aktion „#liebegewinnt“ teilnehmen - und ein Zeichen des Protestes setzten.